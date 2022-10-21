Оренбург, 21 октября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Оренбургская область выполнила план по отправке резервистов в рамках частичной мобилизации примерно на 60%. Об этом заявил в эфире Оренбургского регионального телевидения военный комиссар Оренбуржья Дмитрий Килеев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он отметил, что оставшиеся 40% должны добрать до 28 октября. Именно в этот день согласно указу Верховного главнокомандующего РФ частичная мобилизация должна завершиться.

Отправка резервистов идет по плану. Все мобилизованные оренбуржцы пока проходят боевое слаживание в учебных центрах.