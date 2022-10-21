Нью-Йорк, США, 21 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Распространение фейков представителями Организации Объединенных Наций Россия считает неприемлемым, заявил пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания четвертого комитета Генассамблеи организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», граничащих с абсурдом», — заявил он.

Дипломат указал, что представитель ООН по вопросам насилия Прамила Паттен публично заявила о якобы совершенных российскими военными преступлениях сексуального характера. По словам Стржижовского, распространение таких ложных сведений ставит под сомнение уровень осведомленности официальных лиц ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский представитель Анна Антонова заявила в ходе заседания Генассамблеи ООН, что за прошедшие полтора года произошло более 150 случаев нападения на дипломатические представительства России. Она подчеркнула, что ряд государств не исполняют требования по защите дипломатических работников.