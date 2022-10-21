Минск, , 07:30 — REGNUM Правительство Белоруссии собирается подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасения. Об этом свидетельствуют документы на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласиться с предложением министерства по чрезвычайным ситуациям, согласованным с министерством иностранных дел, министерством юстиции, министерством транспорта и коммуникаций, о подписании соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Федеральным агентством воздушного транспорта (Российская Федерация) о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», — говорится в документе.

Распоряжение уже подписал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиация начала плановое патрулирования границ Союзного государства России и Белоруссии. В патрулировании принимают участие самолеты ВКС России в составе региональной группировки войск.