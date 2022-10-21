Благовещенск, , 07:28 — REGNUM Жительница Благовещенска, работая бухгалтером в управлении, курирующем финансовые вопросы сферы образования города, присвоила себе более одного миллиона рублей средств. Деньги должны были получить родители дошкольников в качестве компенсаций оплаты за посещение детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

В наручниках (сс) KlausHausmann

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Бухгалтер забирала себе эти средства в течение трёх лет. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

В отношении женщины возбудили дело по статье 160 УК РФ. Суд назначил ей уловный срок в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, за ущерб бюджету в 19,5 млн рублей отправится в колонию-поселение бывший начальник управления администрации по использованию муниципального имущества и земель города Свободного. Её признали виновной в превышении полномочий по двум эпизодам.