Астана, , 07:25 — REGNUM В Казахстане в результате операции спецслужб задержали членов организованной преступной группы, которые подозреваются в систематическом вымогательстве денег в пункте пропуска «Тажен» на границе с Узбекистаном. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба КНБ Казахстана «11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, посёлках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением службы специального назначения «А» КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы «Бейнеуские».

Вымогательствам подвергались иностранные граждане и частные перевозчики на КПП «Тажен», расположенном на государственной границе между Казахстаном и Узбекистаном. Задержанные лидер преступной группы и пять её активных членов также обвиняются в других тяжких преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, число тех, кто выезжает из Казахстана в Россию, стало больше, чем тех, кто въезжает в республику.

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