Оренбург, 21 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Из Оренбурга на боевое слаживание перед участием в специальной военной операции отправился восьмой по счету казачий отряд добровольцев, сообщили в пресс-службе Первого отдела Оренбургского казачьего войска.

ovko. orb.ru Частичная мобилизация

В составе отряда собралось 270 добровольцев, которые присоединятся к казачьим батальонам «Ермак» (БАРС-15) и «Кубань» (БАРС-16). Из них около 200 человек набрано в Оренбургской области. Также на сбор приехали добровольцы с казачьих хуторов из Свердловской, Курганской, Челябинской областей.

«Это уже восьмой по счёту и самый крупный с начала специальной военной операции казачий отряд, отправившийся из Оренбургской области. В нём собрались добровольцы, прошедшие в своё время службу в армии, имеющие хорошее здоровье и желание еще послужить Отечеству, встав на защиту его интересов», — сказал атаман Первого отдела Оренбургского казачьего войска Сергей Слепов.

Стоит отметить, с февраля 2022 года для участия в СВО отправлено семь отрядов оренбургских казаков. Это около 300 человек. Во время боевых действий 10 казаков погибло, 25 было ранено.