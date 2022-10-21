Ульяновск, , 07:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно жительницу Ульяновской области Ольгу Митрофанову, которая погибла при защите детей во время стрельбы в детском саду. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ольга Митрофанова работала воспитателем детского сада «Рябинка» в Вешкаймском районе Ульяновской области. Президентским указом она награждена за проявленную «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Она посмертно удостоена медали «За отвагу».

«Трагедия в Вешкайме — нестихающая боль для всех нас. Ольга Владимировна проявила мужество и самоотверженность. Мы будем помнить её отважный поступок», — написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских .

Напомним, что 26 апреля 2022 года в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма во время тихого часа ворвался мужчина с ружьём, убив воспитателя и двух детей. Педагог ценой своей жизни пыталась преградить путь вооружённому преступнику.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года СКР наградил Ольгу Митрофанову ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.

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