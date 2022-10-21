Ульяновск, 21 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно жительницу Ульяновской области Ольгу Митрофанову, которая погибла при защите детей во время стрельбы в детском саду. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ольга Митрофанова работала воспитателем детского сада «Рябинка» в Вешкаймском районе Ульяновской области. Президентским указом она награждена за проявленную «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Она посмертно удостоена медали «За отвагу».

«Трагедия в Вешкайме — нестихающая боль для всех нас. Ольга Владимировна проявила мужество и самоотверженность. Мы будем помнить её отважный поступок», — написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских .

Напомним, что 26 апреля 2022 года в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма во время тихого часа ворвался мужчина с ружьём, убив воспитателя и двух детей. Педагог ценой своей жизни пыталась преградить путь вооружённому преступнику.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года СКР наградил Ольгу Митрофанову ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.