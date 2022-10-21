Путин наградил посмертно воспитательницу в Ульяновской области
Ульяновск, 21 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно жительницу Ульяновской области Ольгу Митрофанову, которая погибла при защите детей во время стрельбы в детском саду. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Ольга Митрофанова работала воспитателем детского сада «Рябинка» в Вешкаймском районе Ульяновской области. Президентским указом она награждена за проявленную «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Она посмертно удостоена медали «За отвагу».
Напомним, что 26 апреля 2022 года в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма во время тихого часа ворвался мужчина с ружьём, убив воспитателя и двух детей. Педагог ценой своей жизни пыталась преградить путь вооружённому преступнику.
Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года СКР наградил Ольгу Митрофанову ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.