Челябинск, 21 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Челябинская область и Большой театр заключили очередное соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Большой театр

Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор Большого театра России Владимир Урин.

Ранее соглашение было заключено в 2017 году. За пять лет артисты Большого театра были в Челябинской области четыре раза на гастролях. А артисты Челябинского театра оперы и балета выступали с тремя постановками на Новой сцене Большого театра и с помощью безвозмездно переданных реквизита, декораций и костюмов смогли поставить свои спектакли «Богема» и «Дон Кихот».

Также южноуральские артисты смогли пройти мастер-классы у легендарных педагогов Большого театра, а художники по свету и специалисты пошивочного цеха — стажировку в Москве.

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