21 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 10:18 — REGNUM Иностранный инвестиционный спрут пророс во многие системно значимые отрасли экономики России — от сферы перевозок до энергетики. С одной стороны, это финансовые вливания, а с другой, как оказалось, не самые очевидные риски — от одностороннего разрыва контрактов на фоне санкций до заморозки крупных проектов буквально на их финише. Вспомнить хотя бы поведение компании Siemens. И кажется, что история повторяется. В Волгоградской области будет законсервирован дорогостоящий энергопроект, в числе бенефициаров которого (на конце длинной и запутанной цепочки) фигурирует в том числе и правительство Финляндии, той самой, чей парламент на днях постановил, что вдоль границы с Россией необходимо построить забор общей протяженностью до 260 километров.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Проект под консервацию

На сайте госзакупок РФ появилось сообщение о проведении 8 ноября 2022 года тендера по выбору подрядчика, который проведёт консервацию оборудования и сооружений построенных объектов ветровой электрической станции Новоалексеевская ВЭС в Волгоградской области. За услугу готовы заплатить 5,1 млн рублей.

Заказчиком этого тендера выступает ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ».

В мае 2021 года администрация Волгоградской области сообщала, что с 2021 года по 2026 год компания «Ветропарки ФРВ» планирует построить в Котовском районе три ветростанции суммарной мощностью 395,8 МВт. Инвестиции должны были составить до 40 млрд рублей. За 2021−2022 годы в Котовском районе планировали сдать в строй ВЭС «Котовская» и «Новоалексеевская» общей мощностью 99 МВт, в 2022 году — «Купцовскую» и «Ольховскую» суммарной мощностью 311 МВт.

Ещё в апреле 2022 года власти региона сообщали, что ООО «Ветропарки ФРВ» строят вторую ветроэлектростанцию в Котовском районе. А уже в конце сентября 2022 года на сайте госзакупок появилось сообщение о консервации объектов ветровой электрической станции Новоалексеевская ВЭС.

Заказчик тендера по консервации — ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» — учрежден 24 июня 2019 года, прописан в Москве. Управляет данным активом ООО «Ветропарки ФРВ», в графе «участники» у которого фигурирует договор инвестиционного товарищества «Фонд развития ветроэнергетики». По данным базы «Контур. Фокус», ранее в числе владельцев ООО «Ветропарки ФРВ» отметились «Фортум Раша Холдинг Б. В.» и «Фортум Раша Б. В.». Обе прописаны в Нидерландах.

Ветропарк Ванилица

Бенефициары проекта ветроэнергетики

На сайте компании «Фортум» (Fortum) уточняется, что «Фонд развития ветроэнергетики» — это совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и группой «Роснано».

Фонд развития ветроэнергетики создавался для инвестирования в ветроэнергетику на территории России. На декабрь 2021 года у него было право строительства объектов на 3,2 ГВт. Ветропарки планировалось сдать в эксплуатацию до 2027 года. В портфеле фонда — 13 ветроэлектростанций суммарной мощностью 1078 МВт в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Ульяновской областях, Калмыкии и т.д.

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Важный нюанс: 18 января 2022 года компания Fortum объявила, что портфель ветряных проектов мощностью 1,3 ГВт передается из ветряного инвестиционного фонда Fortum-Rusnano в совместное предприятие, недавно созданное с Банком ГПБ. После передачи совместное предприятие ветрового инвестиционного фонда Fortum-Rusnano будет распущено, уточнялось в отчёте компании.

Что касается компании «Фортум», то здесь бенефициары ещё более примечательны.

Fortum — международная энергетическая компания, штаб-квартира которой базируется в Финляндии. В Fortum Oyj мажоритарным владельцем является финское правительство. Fortum также владеет контрольным пакетом акций немецкой энергокомпании Unipe. О последней в иностранных СМИ в середине сентября 2022 года появилось сообщение, что власти Германии планируют национализировать Uniper из-за энергокризиса. О Uniper ИА REGNUM сообщало в материале Шольц может получить «ключи» от крупных энергоактивов в России?

Няганская ГРЭС Fortum press

В России Fortum представлено ПАО «Фортум». На балансе актива — семь теплоэлектростанций в Челябинской и Тюменской областях, в том числе Няганская ГРЭС, которая является одной из самых крупных тепловых электростанций России. Портфель производственных активов «Фортум» также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии. По данным с сайта компании, суммарная мощность генерирующих объектов по электрической энергии составляет 4672 МВт. Совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии — 7613 МВт. А ещё на балансе «Фортум» — более 29% акций в ТГК-1, которое является ведущим производителем электроэнергии и тепла в северо-западном регионе.

По данным на второе полугодие 2022 года, 69,88% акций ПАО принадлежит офшору из Нидерландов — компании «Фортум Раша Б. В.» (Fortum Russia B. V.) и ещё 28,34% — «Фортум Холдинг Б. В.» (Fortum Holding B. V.) из тех же Нидерландов. Таким образом, бенефициарами ото всех вышеперечисленных российских энергоактивов фактически являются иностранцы. А с учётом, что Fortum — это государственная финская компания, то и бюджет Финляндии можно включить в число бенефициаров.

Для справки: в 2019 году общий размер выплаченных дивидендов составил 16 076 415 636,7 рубля, в 2020 году — 14 445 875 205,44 рубля.

Совет директоров ПАО до конца 2021 года включал как минимум семь иностранных граждан из девяти фигурантов.

В мае 2022 года компания Fortum объявила об уходе из России. Заявлялось о том, что предпочтительный путь — продажа российских предприятий. Также ранее компания заявила о намерениях отказаться от инвестиционных проектов в России. Таким образом, ветроэлектростанция Новоалексеевская ВЭС может стать не единственным замораживаемым проектом в сфере генерации РФ. Кто на очереди?