Канберра, , 07:14 — REGNUM Австралийские власти обеспокоены угрозой потенциальных задержек в реализации соглашения о свободной торговле с Британией на фоне политической нестабильности в королевстве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

По его словам, он обсудил ускорение сделки с исполняющей обязанности главы британского правительства Лиз Трасс. Кроме того, Альбаниз также пообещал провести переговоры и с тем, кого выберут новым премьер-министром королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Британия решила начать покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Австралии на фоне энергетического кризиса, который охватил Европу.

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