Кемерово, 21 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Новокузнецке рано утром 21 октября на боевое слаживание в войсковую часть отправились мобилизованные бойцы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz В Новокузнецке проводили мобилизованных

«Как известно не в силе Бог, а в правде! Эта фраза князя Александра Невского перед битвой со шведами в 1240 году, стала русской пословицей. Бог на стороне того, кто прав, а не того, кто сильнее! Противник, враг, который находится там, тоже сделан из плоти и крови, поэтому никакого страха перед ним не должно быть ни у кого. Пускай он боится русского солдата», — отметил Кузнецов.

Он уверен, что задачи, которые будут поставлены перед сибиряками — они выполнят на 100%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области сформированные из мобилизованных минометные расчёты приступили к стрельбам из 120-мм минометов 2Б11 по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.

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