Улан-Удэ, , 07:12 — REGNUM В Бурятии призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проводы мобилизованных в Бурятии Правительство Бурятии

Указ об этом 20 октября подписал глава республики Алексей Цыденов.

«Все мобилизованные из Бурятии бойцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Такое решение приняли сегодня по поручению и при поддержке Ю. П. Трутнева все дальневосточные регионы», — отметил он.

На совещании у полпреда руководителям субъектов был дан ряд поручений, в числе которых проработка дополнительных мер для обеспечения всем необходимым военнослужащих, а также обеспечение региональных выплат мобилизованным.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобилизованный из Бурятии погиб в ходе СВО