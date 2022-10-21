Ульяновск, 21 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области состоялось первое заседание вновь сформированного регионального оперативного штаба. На нём были определены основные задачи. О главных решениях написал в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

По итогам заседания оперштаба по режиму базовой готовности глава региона выделил основные решения. В центре внимания останется координация действий по обеспечению безопасности работы объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, усилят охрану общественной безопасности.

Алексей Русских сообщил, что оперштаб также займётся вопросами продовольственной безопасности, поддержки экономики и обеспечением стабильной работы промышленных предприятий:

«Наши заводы всегда являлись кузницей уникальной и востребованной продукции. Сейчас многие работают в две смены».

На «отдельный контроль» возьмут разработку и реализацию поддержки военнослужащих, так как «вопросов остаётся много, работу будем усиливать».

«Четвёртое. Штаб под моим руководством сосредоточит все вопросы жизнеобеспечения», — проинформировал губернатор.

Напомним, во всех регионах Приволжского федерального округа введён режим базовой готовности, создаются оперативные штабы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области решение о формировании оперштаба и его состава было принято 19 октября. Его возглавил губернатор Алексей Русских.