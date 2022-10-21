Жители Биробиджана страдают от нападений агрессивной девушки-подростка
Биробиджан, 21 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии горожан пугает девушка, которая нападает на них на улице по ночам. Странный подросток в камуфляжной форме рычит и бросается на прохожих, а недавно девушка шокировала сотрудников Росгвардии, агрессивно нападая на них с мёртвой мышью в зубах, сообщила «Комсомольская правда».
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Бойцам подросток мешала работать, она в том числе пыталась проникнуть в автомобиль росгвардейцев.
Ранее горожане не раз публиковали видео, на которых девушка преследовала прохожих, кидалась на них, облаивала и кусала. По данным управления МВД по региону личность подростка не установлена.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Еврейская автономия попала в ТОП-3 регионов России по количеству выявляемых расстройств психики. Область заняла третье место в результатом более 6,2 тыс. случаев на 100 тыс. населения.