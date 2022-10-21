Биробиджан, 21 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии горожан пугает девушка, которая нападает на них на улице по ночам. Странный подросток в камуфляжной форме рычит и бросается на прохожих, а недавно девушка шокировала сотрудников Росгвардии, агрессивно нападая на них с мёртвой мышью в зубах, сообщила «Комсомольская правда».

Цитата из к/ф «Чёрное Рождество» реж Софи Такал. 2019. США, Новая Зеландия Нападение

Читайте также: Названы регионы России, где чаще всего выявляют расстройства психики

Бойцам подросток мешала работать, она в том числе пыталась проникнуть в автомобиль росгвардейцев.

«Они приехали в центр города по работе, а она к ним подошла. Её уже неоднократно там видели. Никаких мер не принималось, потому что она опасности для окружающих не представляла. Почему себя так вела, неизвестно», — рассказал начальник пресс-службы управления Росгвардии по ЕАО, майор полиции Вадим Разувалов.

Ранее горожане не раз публиковали видео, на которых девушка преследовала прохожих, кидалась на них, облаивала и кусала. По данным управления МВД по региону личность подростка не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Еврейская автономия попала в ТОП-3 регионов России по количеству выявляемых расстройств психики. Область заняла третье место в результатом более 6,2 тыс. случаев на 100 тыс. населения.