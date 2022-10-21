Донецк, , 07:08 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населённые пункты Макеевка и Минеральное на территории Донецкой Народной Республики с применением снарядов натовского калибра. Об этом 21 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

Первый обстрел был зафиксирован в 04:48 мск, киевские боевики вели его со стороны населённого пункта Орловка по Кировскому району Макеевки, города-спутника Донецка. ВСУ выпустили по городу три снаряда калибром 155 мм.

Через пять минут, в 04:53 мск, киевские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Орловка населённый пункт Минеральное, выпустив по нему три снаряда калибром 155 мм. Посёлок Минеральное расположен в десяти км на северо-восток от Донецка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

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