Токио, , 07:05 — REGNUM Американская нефтяная корпорация ExxonMobil подтвердила выход из участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», передает японский телеканал NHK со ссылкой на представителей компании.

Проект «Сахалин-1» Rosneft.ru

По их словам, создание российского оператора по проекту не соответствует интересам американской корпорации. В связи с этим ExxonMobil не собирается в дальнейшем принимать участие в «Сахалине-1». Телеканал добавил, что японские корпорации, также принимающие участие в проекте, еще не приняли решение о дальнейшей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года сократилась вдвое. К концу сентября добыча на объектах прекратилась, а с середины сентября — приостановлена добыча газа.

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