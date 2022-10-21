Москва, 21 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Самолет с 38 российскими детьми прибыл из Сирии в Россию, сообщает пресс-служба российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Сирия

«Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский в ночь на 21 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 38 несовершеннолетних возрастом от четырех до 14 лет. Среди них было 15 девочек и 23 мальчика. После прилета на российскую территорию детей отвезли в медицинский центр. Уже после обследования детей вернут родственникам.

В пресс-службе добавили, что к настоящему времени аппарат омбудсмена получил более тысячи заявлений от родителей, чьи дети оказались в Сирии или Ираке. Кроме того, у детей взяли образцы ДНК, чтобы подтвердить родство с заявителями.