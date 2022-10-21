Новокузнецк, Кемеровская область, 21 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке торжественно открыли бюст легендарному офицеру МВД России, почётному гражданину города Ивану Шилову. В мероприятии принял участие губернатор региона Сергей Цивилёв. Он передал дочери офицера Татьяне Воскресенской высшую почётную награду — медаль Героя Кузбасса (посмертно), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Кузбасса Памятник офицеру МВД Ивану Шилову

«Принято решение о создании в полиции Новокузнецка музея имени Ивана Федоровича Шилова, чтобы сотрудники, которые придут сюда служить, ориентировались на его достойный пример. До конца жизни он оставался преданным своей профессии, делал всё, что мог, для страны, для наших людей. Это наша гордость, — отметил глава Кузбасса. — Я уверен, что у этого мемориала будут идти торжественные награждения медалями и вручения новых погон. Это место станет святым для полиции Кузбасса».

Напомним, что Иван Шилов большую часть жизни посвятил работе в уголовном розыске. Он руководил союзным уголовным розыском, затем — главным следственным управлением, был в эпицентре горячих точек — Нагорном Карабахе, Фергане, Сумгаите. Из 73 лет службы в органах внутренних дел страны 20 лет Шилова связаны с Кузбассом.