Улан-Удэ, 21 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. На территории Бурятии введён уровень базовой готовности. 20 октября глава республики Алексей Цыденов подписал указ о функционировании служб в условиях обеспечения базовой готовности.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ведомствам в кратчайшие сроки необходимо дополнительно проверить места массового пребывания людей и усилить контрольно-надзорные мероприятия в таких местах.

Кроме того, будет усилен пропускной режим в места массового пребывания людей, учреждения культуры и спорта, учебные заведения. В указе также прописана проверка готовности аварийно-спасательного оборудования.

«Для жителей Бурятии не будет вводиться никаких ограничительных мер, которые каким бы то образом повлияли на обычный, ежедневный порядок жизни», — добавил глава региона.