Токио, 21 октября 2022, 07:00 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении обсудить со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе ситуацию с поставками в страну энергоресурсов, включая уголь и сжиженный природный газ (СПГ). Об этом он сообщил журналистом 21 октября перед вылетом в Австралию.
По словам Кисиды, Австралия разделяет общие с Японией ценности, «такие, как свобода и демократия», а также имеет общие стратегические интересы. Помимо этого, она «является для нас важной страной с точки зрения ресурсов и энергии».
В ходе встречи лидеров двух стран также планируется укрепить сотрудничество в области безопасности, обороны и взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 22 октября встретятся в австралийском Перте для обсуждения нового соглашения о безопасности.
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