Токио, 21 октября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении обсудить со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе ситуацию с поставками в страну энергоресурсов, включая уголь и сжиженный природный газ (СПГ). Об этом он сообщил журналистом 21 октября перед вылетом в Австралию.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

По словам Кисиды, Австралия разделяет общие с Японией ценности, «такие, как свобода и демократия», а также имеет общие стратегические интересы. Помимо этого, она «является для нас важной страной с точки зрения ресурсов и энергии».

Фумио Кисида «Австралия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Японии, включая СПГ и уголь. Я хотел бы откровенно обсудить важность стабильных поставок ресурсов и энергии, как сейчас, так и в будущем».

В ходе встречи лидеров двух стран также планируется укрепить сотрудничество в области безопасности, обороны и взаимодействие в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 22 октября встретятся в австралийском Перте для обсуждения нового соглашения о безопасности.