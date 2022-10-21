Якутск, 21 октября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Участвующие в спецопреации бойцы из Якутии чувствуют постоянную поддержку от руководства, общественников, жителей республики. Об этом рассказал военнослужащий Павел Торговкин, который в июле отправился добровольцем защищать Донбасс, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: В Якутии для мобилизованных делают специальные обереги

Якутянин выполнял служебно-боевые задачи в Харьковской области, вместе с отрядом взял штурмом два населённых пункта, а сейчас проходит лечение в Нижегородской области после того, как получил ранения. Павел Торговкин рассказал, что военнослужащие из Якутии были обеспечены всем необходимым, вплоть до дорогостоящих тепловизоров.

«Бойцы из других регионов говорят, что у них такого снабжения нет. Постоянная поддержка и связь с Общественной палатой республики поднимает боевой дух всех якутян. Все наши предложения и вопросы решаются очень быстро. Конечно, армия полностью нас обеспечивает, но дополнительная помощь всегда нужна. Поэтому хотел бы поблагодарить руководство республики за материальное содействие нашим солдатам», — отметил военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.