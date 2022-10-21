Постоянная поддержка поднимает боевой дух якутян — военнослужащий
Якутск, 21 октября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Участвующие в спецопреации бойцы из Якутии чувствуют постоянную поддержку от руководства, общественников, жителей республики. Об этом рассказал военнослужащий Павел Торговкин, который в июле отправился добровольцем защищать Донбасс, сообщило ЯСИА.
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Якутянин выполнял служебно-боевые задачи в Харьковской области, вместе с отрядом взял штурмом два населённых пункта, а сейчас проходит лечение в Нижегородской области после того, как получил ранения. Павел Торговкин рассказал, что военнослужащие из Якутии были обеспечены всем необходимым, вплоть до дорогостоящих тепловизоров.
Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.