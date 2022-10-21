Киев, 21 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Политиков и бизнесменов в странах Запада, призывающих к миру, но не на условиях Киева, оскорбил представитель киевского террористического режима Андрей Ермак. Своё заявление он сделал в статье, вышедшей 20 октября в издании Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывш. УССР

«Полезные идиоты на Западе всё громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса», — так пишет Ермак. Далее он продолжает свою мысль, поясняя, что политики и бизнесмены призывают к переговорам с Москвой во имя мира, но не на условиях Киева, что, по мнению Ермака, несправедливо.

Политик полагает, что в мире стала слишком популярна идея о том, чтобы Киев отказался от претензий на ряд территорий, которые воссоединились в Россией, чтобы предотвратить мировую войну. Как указывает Ермак, такие условия являются совершенно неприемлемыми для Киева, о чём киевский режим заявлял неоднократно.

Кроме того, Ермак обвинил Россию в том, что она якобы занимается «ядерным шантажом». При этом никаких доводов в пользу своего утверждения Ермак не привёл.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск выразил уверенность в том, что США смогут убедить киевские власти отказаться от попыток вернуть Крым ради завершения конфликта на территории б. УССР.