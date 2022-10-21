Тирасполь, , 06:53 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил в парламент предложение ввести в республике режим чрезвычайного положения в экономике из-за дефицита поставок газа, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Целесообразность этого шага обсуждалась на заседании Совета безопасности Приднестровья. Это предложение должно быть рассмотрено депутатами 21 октября. На внеочередном заседании парламента будет присутствовать и Красносельский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что промышленным предприятиям республики придется сократить объемы выпуска из-за снижения поставок газа.

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