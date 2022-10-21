Тирасполь, 21 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил в парламент предложение ввести в республике режим чрезвычайного положения в экономике из-за дефицита поставок газа, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Целесообразность этого шага обсуждалась на заседании Совета безопасности Приднестровья. Это предложение должно быть рассмотрено депутатами 21 октября. На внеочередном заседании парламента будет присутствовать и Красносельский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что промышленным предприятиям республики придется сократить объемы выпуска из-за снижения поставок газа.

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