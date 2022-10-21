Пекин, , 06:48 — REGNUM По словам заместителя секретаря парткома провинции Хэнань, а также представителя делегации провинции Хэнань на ХХ съезде Коммунистической партии Китая Чжоу Цзи, в провинции Хэнань был собран небывалый урожай ярового зерна — 38,13 млрд кг, что является новым рекордным показателем для обеспечения продовольственной безопасности.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Чжоу сказал, что в течение пяти лет подряд общий объем производства зерна в провинции Хэнань превышал 65 млрд кг.

«Мы используем одну шестнадцатую часть пахотных земель страны для производства одной десятой части зерна в стране и более четверти пшеницы. Мы не только решили проблему питания 100 млн человек, но и ежегодно экспортируем более 30 млрд кг зерна и готовой продукции в другие части страны», — сказал Чжоу.

Он уверен, что к началу ноября осенний сев будет полностью завершен и посевная площадь пшеницы в провинции Хэнань превысит 5,67 млн га.

По словам Чжоу, они предприняли много мер для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе уделили внимание пахотным землям и семенам, углубили как рыночную, так и переработку сельскохозяйственной продукции, а также имитировали энтузиазм фермеров при посадке зерновых.