Пекин, 21 октября 2022, 06:48 — REGNUM По словам заместителя секретаря парткома провинции Хэнань, а также представителя делегации провинции Хэнань на ХХ съезде Коммунистической партии Китая Чжоу Цзи, в провинции Хэнань был собран небывалый урожай ярового зерна — 38,13 млрд кг, что является новым рекордным показателем для обеспечения продовольственной безопасности.
Чжоу сказал, что в течение пяти лет подряд общий объем производства зерна в провинции Хэнань превышал 65 млрд кг.
Он уверен, что к началу ноября осенний сев будет полностью завершен и посевная площадь пшеницы в провинции Хэнань превысит 5,67 млн га.
По словам Чжоу, они предприняли много мер для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе уделили внимание пахотным землям и семенам, углубили как рыночную, так и переработку сельскохозяйственной продукции, а также имитировали энтузиазм фермеров при посадке зерновых.