21 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 07:46 — REGNUM Когда появились сообщения о прибытии в Армению так называемых гражданских наблюдателей Европейского союза, которые станут размещаться на восточных и юго-восточных участках армяно-азербайджанской границы, это сопровождалось соответствующими комментариями со стороны высоких европейских чиновников.

Азербайджан и Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил о достигнутых по этому поводу 6 октября на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на четырехсторонних встречах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и самого Мишеля договоренностях. Затем он ввел уточняющие данные. По его словам, главы МИД стран — членов ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном с целью мониторинга ситуации вдоль границы между двумя странами и «строительства мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта». При этом Мишель увязывал эту акцию с «необходимостью поддержки работы пограничных комиссий двух закавказских республик, которые должны вскоре встретиться в Брюсселе».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

На этом этапе Баку занял половинчатую позицию. С одной стороны, им было заявлено, что он отказывается от наблюдателей, «не видя в этом необходимости». С другой, выразил надежду, что миссия ЕС поможет провести делимитацию армяно-азербайджанской границы и приблизит стороны к заключению мира, и поэтому азербайджанцы готовы сотрудничать. Но дальше события стали развиваться по интригующему сюжету. На официальном сайте Евросоюза появилось заявление, в котором указывается, что «мониторинговая миссия ЕС не будет выполнять роль расследователя» и станет только готовить соответствующие отчеты о событиях вдоль границы «без выводов политического характера», которые будут предоставляться в ЕС. При этом специально подчеркивалось, что наблюдатели ЕС и миссия ОБСЕ работают по отдельным мандатам, но мониторинговая миссия ЕС будет на связи со всеми соответствующими международными организациями, включая ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Потом выяснилось, что чуть ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже обращался в ОБСЕ с просьбой отправить своих наблюдателей на границу с Азербайджаном. На это резко отреагировал Баку. МИД Азербайджана выступил с заявлением. В нем указывается: «Ни в одном из органов ОБСЕ, где принимаются коллективные решения, не было обсуждения относительно отправки в Армению группы под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей». Она не имеет мандата ОБСЕ и никак не может быть связана с ОБСЕ. Подобное одностороннее действие председателя ОБСЕ и Секретариата противоречит принципам доверительного посредничества, беспристрастности посредников». Речь идет всего лишь об «односторонней инициативе группы людей». Тем не менее появились сообщения, что в период с 21 по 27 октября ОБСЕ направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в определенных приграничных районах. Плюс к этому и заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Организация Договора о коллективной безопасности также готова направить своих наблюдателей в Армению.

В «сухом остатке» следующее. Никогда ранее не наблюдалось такой дипломатической активности Запада в Закавказье. Во время второй карабахской войны США и Франция, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ограничивались лишь общими заявлениями с призывами к миру. Однако после размещения российского миротворческого контингента в Карабахе Евросоюз начал активно соперничать с Москвой за влияние в регионе, и теперь Брюссель называет Закавказье «ключевым регионом». Запад, по оценке МИД России, предпринимает попытки «вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном, потеснив Россию». Правда, пока речь идет о действиях больше формального свойства, но это может быть и только началом какой-то операции, способной подорвать региональную стабильность. И еще. Президенты Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один в Джебраиле после церемонии открытия международного Зангиланского аэропорта. Согласно имеющейся информации, лидеры двух стран обсуждали складывающуюся ситуацию в регионе с точки зрения оценки перспектив нормализации армяно-азербайджанских отношений.

А зачем Баку столько международных аэропортов? Что касается Еревана, то тактика его действий понятна. Вопрос лишь в том, будет ли Азербайджан дальше использовать Брюссельский формат без России и разваливать мирное соглашению от 9 ноября 2020 года, выходя на мирный договор с Арменией при посредничестве Брюсселя. Пока в подвешенном состоянии остается вопрос делимитации и демаркации границ, не решена проблема коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью, в замороженном состоянии и процесс нормализации армяно-турецких отношений. Москва не раз обозначала свою позицию по наиболее важным вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений. Будем ждать, что скажет и сделает теперь Запад.