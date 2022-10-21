Пекин, , 06:40 — REGNUM Гуанси-Чжуанский автономный район будет работать над пятью аспектами, чтобы оформить образцовую модель модернизации, заявил глава отдела пропаганды комитета Коммунистической партии Китая по Гуанси на ХХ съезде КПК 20 октября.

Автономный район будет точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития, а также энергично содействовать оживлению промышленности, сельских районов, науки и образования, заявил Сунь Дагуан. Она будет направлена на улучшение условий жизни людей и социальных начинаний, а также на ускорение строительства современной экономической системы для содействия общему процветанию.

Гуанси также будет расширять открытость и сотрудничество всесторонним образом, в полной мере сотрудничая с районом Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, Экономическим поясом реки Янцзы и портом свободной торговли Хайнань, а также активно способствовать развитию более тесного сообщества Китай - АСЕАН с общим будущим.

Кроме того, это будет способствовать всесторонней зеленой трансформации экономического и социального развития; ускорит строительство превосходной экологической цивилизации, культурных и туристических зон; одновременно ускорит модернизацию системы управления и потенциала для укрепления национальной, социальной и пограничной стабильности.