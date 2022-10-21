Балтийск, Калининградская область, 21 октября 2022, 06:34 — REGNUM Балтийский флот (БФ) ВМФ России провёл в пункте базирования флота в Балтийске Калининградской области учения корабельных сил ПВО. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Учебные задачи по защите базы и кораблей БФ отрабатывались с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением воздушного нападения условного противника. В мероприятиях боевой подготовки были задействованы малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики — всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы БФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области прошли тренировки расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированного в регионе соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, в ходе которых был отражён авиаудар условного противника по военному объекту.
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