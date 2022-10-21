Балтийск, Калининградская область, , 06:34 — REGNUM Балтийский флот (БФ) ВМФ России провёл в пункте базирования флота в Балтийске Калининградской области учения корабельных сил ПВО. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабли Балтийского флота Luis Díaz-Bedia Astor

Учебные задачи по защите базы и кораблей БФ отрабатывались с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением воздушного нападения условного противника. В мероприятиях боевой подготовки были задействованы малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики — всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы БФ.

пресс-служба ЗВО «По замыслу учений, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчёты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке. После того как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области прошли тренировки расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированного в регионе соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, в ходе которых был отражён авиаудар условного противника по военному объекту.

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