Вашингтон, 21 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Вспышка респираторно-синцитиального вируса (РСВ) наблюдается в американском штате Коннектикут. Об этом 20 октября сообщает Hill.

Рикард Кэнелс. Больной ребенок

Уточняется, что детская больница в штате Коннектикут последние несколько недель едва справляется с массовым наплывом детей с РСВ. Сейчас руководство больницы ведёт переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об установке для приёма больных специального шатра на улице.

Как пояснил главврач детского медицинского центра Коннектикута доктор Хуан Саласар, число случаев заболевания стало расти в начале сентября и это обычное явление для начала осени. Однако потом количество заболевших детей стало расти в геометрической прогрессии, чего раньше никогда не наблюдалось. Дети поступают в отделение неотложной помощи, количество пациентов за неделю возросло вдвое.

О массовом поступлении в больницы детей с РСВ сообщили также из столичного округа Колумбия. С повышенной загрузкой работают детские больницы в Калифорнии, Иллинойсе, Массачусетсе, Северной Каролине и Род-Айленде. С чем может быть связана нетипичная вспышка заболевания, специалистам пока установить не удалось.