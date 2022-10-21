Лусака, 21 октября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Программу по развитию фармацевтической промышленности запустили в Замбии, заявила глава замбийского минздрава Сильвия Масебо в ходе пресс-конференции.

Moffat Замбия

«Практически все активные фармацевтические ингредиенты и другие материалы, используемые в местном производстве препаратов, импортируются. Таким образом, многие страны региона были особенно уязвимы к перебоям в глобальной цепочке поставок лекарств и предметов медицинского назначения», — заявила она.

Масебо добавила, что порядка 70-90% медицинских препаратов привозятся в Африку из-за границы. В связи с этим Замбия намерена развивать собственное производство лекарств. Однако, по словам министра, для этого республике будут необходимы инвестиции, а также технологии производства препаратов. В настоящее время правительство Замбии создало рабочую группу, которая будет определять стратегию развития национальной фармацевтической отрасли.