Якутск, 21 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Якутии родственникам военнослужащих, призванных для участив спецоперации в защиту Донбасса, помогают добровольцы. Людям доставляют продукты и лекарства, оказывают транспортные услуги и помощь в быту, рассказал 21 октября руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

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«Штаб работает по четырём направлениям. Это помощь семьям мобилизованных, общественное движение «Якутия с тобой», помощь самим мобилизованным, психологическая и юридическая поддержка», — отметил он.

Всего за время работы штаба туда обратились более 340 человек. Звонки и заявки на оказание помощи принимаются по номеру 122.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на горячую линию в Якутии с начала частичной мобилизации поступило более 15,6 тыс. звонков. Часто якутяне задают вопросы по единовременным выплатам.