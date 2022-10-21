Тбилиси, 21 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Девять подозреваемых в деле о гибели ребёнка в тбилисском парке Ваке взяты судом под стражу, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Государственное обвинение ходатайствовало о двух месячном предварительном заключении для всех них, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Адвокаты не ходатайствовали об освобождении под залог и требовали прямого освобождения. По их словам, нет никакой угрозы того, что обвиняемые смогут воспрепятствовать расследованию или скрыться от следствия.

Девять человек были задержаны МВД Грузии 18 октября. Прокуратура официально предъявила задержанным обвинения 19 октября.

Среди задержанных — заместитель начальника муниципальной службы охраны окружающей среды мэрии и директор компании «Гринсервис плюс» Лаша Пурцхванидзе.

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке в результате удара током погибла 13-летняя девочка, ещё двое детей получили электротравмы.