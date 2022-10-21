Москва, 21 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом готова организовать Индонезия в рамках саммита G20. Такое заявление сделал посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Как пояснил дипломат, в случае, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия будет рада организовать его встречу с главой Белого дома.

«Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок», — указал Таварес.

Посол Индонезии уточнил, что Джакарта уже передала приглашение президенту России, но окончательное решение об участии в саммите будет принимать Москва. Таварес отметил, что президент Индонезии лично совершил визит в Москву, чтобы пригласить Россию участвовать в саммите G20. Дипломат также пояснил, что Индонезия как принимающая страна не имеет права отзывать приглашения, но она имеет право приглашать дополнительных участников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом принял ряд мер с целью не допустить встречи президента России Путина и американского лидера Байдена в рамках саммита G20.