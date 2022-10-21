Токио, , 05:44 — REGNUM В Японии по итогам сентября базовая инфляция составила 3%, что является максимальным показателем более чем за 30 лет — с августа 1991 года. Это следует из опубликованной 21 октября статистики министерства по административным делам и коммуникациям.

Рост цен

Этот результат на 1% превышает заявленный ранее на уровне 2% целевой показатель Банка Японии. Основной вклад в инфляцию внесли рост цен на энергоносители, продовольствие и рекордное ослабление национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Японии (выполняет функции центрального банка) объявил, что проведет экстренные операции по покупке облигаций, предложив инвесторам выкупить около $667 млн государственного долга.

Читайте также: Экономике Японии грозит резкий рост инфляции — прогноз

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк Японии проведет экстренную покупку облигаций