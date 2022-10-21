Москва, 21 октября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразил объект военной инфраструктуры киевских террористов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» группировки войск ЦВО был приведен в боевую готовность и нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре [киевских боевиков]. Цель была ликвидирована», — говорится в сообщении.

Командир батареи уточнил, что целью являлся объект железнодорожной инфраструктуры. Он способствовал поставкам западного оружия киевским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России сорвали попытку киевских боевиков форсировать реку Жеребец. В результате огневого поражения были ликвидированы более 40 киевских террористов, три бронемашины и два пикапа.