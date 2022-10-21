Пекин, 21 октября 2022, 05:43 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на протяжении многих лет способствовала качественному экономическому развитию, сохранению окружающей среды и обеспечению средств к существованию людей, основываясь на своих экологических преимуществах и проекте «больших данных», заявил 20 октября глава отдела пропаганды провинциального комитета Коммунистической партии Китая провинции Гуйчжоу в групповом интервью в кулуарах проходящего ХХ съезда КПК.
Гуйчжоу является первой национальной пилотной зоной комплексных больших данных, а ее темпы роста цифровой экономики занимают первое место в стране в течение семи лет подряд, сказал Лу Юнчжэн
До вспышки эпидемии COVID-19 туристическая индустрия Гуйчжоу занимала одно из ведущих мест в Китае как по количеству принятых туристов, так и по общему доходу. Сейчас тенденция восстановления в отрасли очевидна, сказал Лу.
Кроме того, провинция также будет продвигать отрасли, основанные на экологии и охране окружающей среды, и интегрировать развитие культуры и туризма, добавил он.