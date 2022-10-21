Пекин, 21 октября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на протяжении многих лет способствовала качественному экономическому развитию, сохранению окружающей среды и обеспечению средств к существованию людей, основываясь на своих экологических преимуществах и проекте «больших данных», заявил 20 октября глава отдела пропаганды провинциального комитета Коммунистической партии Китая провинции Гуйчжоу в групповом интервью в кулуарах проходящего ХХ съезда КПК.

商业味太浓了，人满为患 Электрификация провинции Гуйчжоу, КНР

Гуйчжоу является первой национальной пилотной зоной комплексных больших данных, а ее темпы роста цифровой экономики занимают первое место в стране в течение семи лет подряд, сказал Лу Юнчжэн

«Гуйчжоу также продолжает содействовать строительству пилотной зоны национальной экологической цивилизации, а усилия по охране окружающей среды принесли дивиденды, помогая его зеленой экономике вырасти на 45%, а покрытию лесами достичь примерно 62%», — сказал он.

До вспышки эпидемии COVID-19 туристическая индустрия Гуйчжоу занимала одно из ведущих мест в Китае как по количеству принятых туристов, так и по общему доходу. Сейчас тенденция восстановления в отрасли очевидна, сказал Лу.

«Мы будем в полной мере использовать преимущества больших данных и окружающей среды, энергично расширять развивающиеся цифровые отрасли, такие как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн, создавать общенациональную базу поддержки вычислительной мощности и развивать промышленный кластер услуг в области информационных технологий», — сказал он.

Кроме того, провинция также будет продвигать отрасли, основанные на экологии и охране окружающей среды, и интегрировать развитие культуры и туризма, добавил он.