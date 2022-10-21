Благовещенск, 21 октября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор региона Василий Орлов, сообщил он в своём телеграм-канале.

пресс-служба правительства Оренбургской области Дополнительная экипировка для мобилизованных

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Глава региона пояснил, что для военнослужащих также закупают квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое снаряжение. Снабжать бойцов всем необходимым помогают предприниматели, общественники и неравнодушные жители Амурской области.

«Помогаем обеспечивать всем необходимым бойцов с начала специальной военной операции. Поддерживать будем и дальше. Они защищают нас и нашу Родину!», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по 150 тыс. рублей получат семьи военнослужащих, которые отправятся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса из Амурской области. Соответствующее решение принял оперативный штаб, созданный в регионе по поручению президента России Владимира Путина.