Ухань, Китай, , 05:31 — REGNUM Провинция Хубэй в полной мере использовала свою промышленную мощь, чтобы стать стратегической движущей силой подъема Центрального Китая, заявил глава отдела рекламы провинциального комитета Коммунистической партии Китая по провинции Хубэй Сюй Чжэнчжун 20 октября во время группового интервью в кулуарах проходящего ХХ съезда Компартии Китая.

Ухань. Смог 云中君

По его словам, провинция стала крупнейшим в мире производителем оптического волокна, а также крупнейшим в Китае производителем оптических устройств и базой исследований и разработок в области оптических коммуникационных технологий.

В провинции Хубэй также развита автомобильная промышленность, выручка которой в прошлом году составила 8% от общего объема продаж по стране. Между тем, доходы от производства электромобилей выросли в 3,8 раза в годовом исчислении, сказал Сюй.

Кроме того, по его словам, провинция обладает особой силой в своей индустрии здравоохранения и производстве высококачественного оборудования. По его словам, провинция будет продолжать эффективно использовать свои преимущества в области талантов, создавать благоприятную деловую среду, выстраивать механизм сотрудничества между компаниями и внедрять больше ведущих предприятий.

По его словам, Хубэй также полон решимости улучшить охрану окружающей среды реки Янцзы, которая протекает через провинцию на протяжении 1061 километра. Хубэй закрыл более 12 000 канализационных стоков вдоль Янцзы, и в общей сложности 443 химических предприятия, расположенных вдоль реки, были перемещены, преобразованы или закрыты.

По его словам, в провинции вступил в силу 10-летний запрет на рыболовство, охватывающий все ключевые воды Янцзы, и бывшие рыбаки стали защитниками водного пути и водных ресурсов.