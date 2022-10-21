Москва, 21 октября 2022, 05:28 — REGNUM В Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край 24 октября придёт холодный фронт с понижением температуры на 611 градусов. Об этом 21 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Водоем. Осень
Водоем. Осень
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Очень сильное изменение температуры произойдет на юге Западной Сибири. Например, в Новосибирской области вплоть до субботы будет +13… +16 °C. Это на 8−10 градусов выше климатической нормы, но в понедельник будет резкое понижение — уже прогнозируется +2… +3 °C максимально», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ожидается, что по сравнению с субботой, в Омской области температура воздуха опустится на 6 градусов, в Томской области — на 10 градусов, в Кемеровской области и Алтайском крае — на 11 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается прохладная дискомфортная погода с повышенной влажностью, но к выходным дням немного потеплеет.

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