Москва, 21 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край 24 октября придёт холодный фронт с понижением температуры на 6−11 градусов. Об этом 21 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водоем. Осень

«Очень сильное изменение температуры произойдет на юге Западной Сибири. Например, в Новосибирской области вплоть до субботы будет +13… +16 °C. Это на 8−10 градусов выше климатической нормы, но в понедельник будет резкое понижение — уже прогнозируется +2… +3 °C максимально», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ожидается, что, по сравнению с субботой, в Омской области температура воздуха опустится на 6 градусов, в Томской области — на 10 градусов, в Кемеровской области и Алтайском крае — на 11 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается прохладная дискомфортная погода с повышенной влажностью, но к выходным дням немного потеплеет.

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