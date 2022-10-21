Москва, , 05:25 — REGNUM Сеть магазинов одежды Uniqlo закрывает часть торговых точек в России. Об этом 20 октября сообщает издание «Ведомости».

Магазин одежды Uniqlo Wpcpey

Уточняется, что руководство сети уведомило сотрудников о подготовке нескольких магазинов, деятельность которых была приостановлена, к полному закрытию. По данным изданию, в ряд торговых точек вызвали персонал, чтобы собрать товар с витрины и подготовить его к вывозу. По данным сайта японской торговой сети Uniqlo, в России с марта стало на две торговые точки меньше: в марте их было 50, в сентябре уже 48.

При этом консультанты, работавшие на рынке торговой недвижимости, утверждают, что сокращения коснулись только регионов. Отмечается, что товар из закрывшихся магазинов планируется перевезти в те торговые точки, где пока невозможно расторгнуть договор аренды, либо в флагманские магазины.

Напомним, в марте текущего года одна из крупнейших в Японии сетей магазинов одежды Uniqlo заявила о приостановке деятельности в России и закрытии магазинов сети в связи с «рядом возникших трудностей». При этом руководство компании взяло на себя обязательство поддерживать сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что товары японского бренда Uniqlo, магазины которого закрыты на территории России, стали доступны для покупки на отечественном маркетплейсе Lamoda.

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