Благовещенск, 21 октября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило 21 октября в столице Амурской области. Бомбу якобы заложили в припаркованной возле здания Благовещенского городского суда машине, сообщило ИА Amur. Life.

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Эвакуация

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Сотрудников суда эвакуировали. В сообщении говорилось, что машина будет находиться возле учреждения. Автомобили осмотрены, информация о минировании оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября десять учреждений образования столицы Еврейской автономии обследовали в поисках взрывных устройств. Сообщения были ложными.