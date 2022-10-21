Кишинёв, 21 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Молдавия закупила 10 млн кубометров газа на случай перебоя с поставками из России, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«На сегодняшний день было закуплено 10 млн кубометров природного газа», — заявил он.

Политик уточнил, что Молдавия решила запастись природным газом на случай возникновения перебоев с поставками из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Молдавия погасила свою задолженность за газ за сентябрь 2022 года перед «Газпромом». При этом российская корпорация завила, что оставляет за собой право прекратить поставки газа Кишиневу, если республика не погасит долги.