Южно-Сахалинск, , 05:16 — REGNUM На Сахалине семья, мужчина из которой мобилизован для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, получит жильё в новостройке и переедет из аварийного дома, сообщил в своём телеграм-канале 21 октября губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Читайте также: Губернатор Приморья с семьёй закупил для передовой пять пикапов

Другой семье организовали доставку колотых дров для отопления зимой. Квартиру отца ещё одного мобилизованного сахалинца отремонтируют после затопления.

Также родственники военнослужащих попросили провести Дни открытых дверей на полигоне в Троицком, чтобы все могли повидаться с проходящими боевое слаживание бойцами. Власти обещают организовать такое мероприятие и помочь с транспортом для жителей Анивского района.

«Ни одна просьба жен и родителей сахалинцев, вставших на защиту нашей Родины, не остается без внимания», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы активно помогают фронту — пример подают руководители края, предприниматели, общественники.