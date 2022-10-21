Москва, 21 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») считает, что России следует «четко обозначить позиции» в отношениях с Западом и не бояться ядерного оружия. Об этом генерал-лейтенант в отставке рассказал в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 октября.

Испытание ядерного оружия в США

«Нам надо четко обозначить позиции. Ребята, если вы где-то шелохнётесь, то у вас точно половины не останется. И когда вы смотрите, что на территории б. УССР целыми областями вырубается свет, то это совершенно не значит, что этого не может произойти у вас. Ваша хваленая экономика накроется медным тазом за короткий промежуток времени. Об этом надо говорить, этого не надо бояться», — призвал депутат.

«Ядерное оружие России это достояние всего народа. Если Родине угрожает опасность, для ее защиты создавали это оружие. Поэтому в этом моменте я бы даже не сомневался. Об этом надо декларировать. Мало того, к этому надо готовиться, ведь разведка работает и четко отслеживает, понимая, что если Россия готова моментально ответить на те вызовы, которые Запад пытается говорить, никто не шелохнется», — добавил Гурулёв.

Отметим, что ранее издание Al Mayadeen написало, что Россия не уступает НАТО в разработке ядерного оружия, подчеркнув, что в случае ядерной войны силы альянса «будут уничтожены в течение получаса».