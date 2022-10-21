Москва, , 08:54 — REGNUM Депутат Госдумы и заместитель председательства правительства Забайкальского края Андрей Гурулев считает необходимым решить проблему обеспечения безопасности границ Российской Федерации. Об этом генерал-лейтенант в отставке рассказал в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 20 октября.

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«По всей протяженности границ России существует угроза. Должны быть решения по обеспечению безопасности границ. Мы понимаем, что сейчас угроза нарастает и точно нигде не уменьшается. Одним из решением является производство тех средств, которые нам будут необходимы для того, чтобы эти угрозы купировать. Не только в рамках специальной военной операции, но и по всему периметру», — утверждает депутат.

«Наш миллион военнослужащих не совсем актуален при существующих угрозах. Ведь сегодня, если считать 300 тысяч мобилизованных, это почти полтора миллиона, но еще подбрюшье открыто. Когда мне говорят, что частичная мобилизация закончена, я спрашиваю: «Уверены?» Я вижу совершено другую картину», — заключил он.

Отметим, что 25 августа 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил России будет определена в 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.