Москва, 21 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Подготовка мобилизованных — это личная забота президента РФ Владимира Путина, считает депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Об этом генерал-лейтенант в отставке сообщил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 октября, комментируя ход частичной мобилизации. Он обратил внимание на правильное отношение президента к военнослужащим, заявив, что это «дорогого стоит».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Не далек тот час, когда мобилизованные не просто отстреляют свои 600 патронов. Это немало, 20 магазинов. Такое внимание крайне дорогого стоит», — считает Гурулёв.

«Даже чисто в информационном плане, потому что люди понимают, что именно президент лично сегодня заботится о наших мобилизованных, чтобы они не просто встали в строй, а спокойно шли выполнять задачи, поставленные президентом», — добавил депутат.

20 октября президент РФ Владимир Путин посетил один из полигонов в Рязанской области, где проводится боевая подготовка мобилизованных военнослужащих.